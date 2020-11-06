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  3. 06 Kasım 2020 08:50

Ermeniler Türk kafesine saldırdıdı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD'nin Los Angeles kentinin Beverly Hills bölgesinde bir Türk'ün sahibi olduğu işletmeye aşırılık yanlısı Ermeni grupların saldırmasını şiddetle kınadı.

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