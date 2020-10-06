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  3. 06 Ekim 2020 14:05

Ermenistan askeri sivilleri böyle öldürdü!

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Gence kentine yaptığı ve 24 sivilin hayatını kaybettiği hain saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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