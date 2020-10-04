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  3. 04 Ekim 2020 12:25

Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı

Video Galeri
Ankara'da berber dükkanındaki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'da berber dükkanındaki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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Manisa'da ''beyaz altın'' yüz güldürdü
Manisa'da ''beyaz altın'' yüz güldürdü
Video Galeri
Ünlü işletmede parti rezaleti!
Ünlü işletmede parti rezaleti!
Video Galeri
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Video Galeri
Alışveriş yaparken sosyal mesafeyi unuttular
Alışveriş yaparken sosyal mesafeyi unuttular
Video Galeri
Şaşkına çeviren olay! Rögar kapağını çaldılar
Şaşkına çeviren olay! Rögar kapağını çaldılar
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