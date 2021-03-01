Anasayfa Video Galeriler Gündem Ermenistan'da muhalifler hükümet binasını bastı Ermenistan'da muhalifler hükümet binasını bastı 01 Mart 2021 Pazartesi Saat: 20:15 Reuters, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da muhalif göstericiler hükümet binasını bastığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603d212aa24b2645367366b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adıyaman'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 8 gözaltı Bu kez doktor, hasta yakınlarına saldırdı! Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu Hatay'da peş peşe 3 hortum! CHP'den Bakan Soylu'ya ''azmettirici'' suçlaması Suriyelilerin kaçak diş kliniğine polis baskını Kadınların kavgası mahalle kavgasına dönüştü! Fenerbahçe’nin kaçırdığı gol sonrası Fazıl Say’ın tepkisi olay oldu Adana'da yakalanan teröristin kimliği şoke etti!