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  4. Ermenistan'da muhalifler hükümet binasını bastı

Ermenistan'da muhalifler hükümet binasını bastı

Reuters, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da muhalif göstericiler hükümet binasını bastığını duyurdu.

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