Anasayfa Video Galeriler Gündem Ermenistan'da parlamento karıştı! Milletvekiline su şişesi fırlatıldı Ermenistan'da parlamento karıştı! Milletvekiline su şişesi fırlatıldı 26 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 08:30 Ermenistan'da iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi Milletvekili Hayk Sarkisyan parlamentoda yaptığı konuşmasında, eski Savunma Bakanı Seyran Ohanyan'ı "hainlikle" suçladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612726f9c3b5f53f59753953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Donanmaya ait helikopter düştü! O anlar kamerada Türk Yıldızları nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda inanılmaz gösteri! Denizi motosiktle geçti! ''TofAŞKçılar'' bunu beğendi! Bu Doğan bildiğiniz gibi değil! Tam 180 bin TL'ye satıldı Türkiye'nin ''sprey koronavirüs ilacı''ndan umutlandıran gelişme İstanbul'da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Sabah Suriye'den Türkiye'ye gelip dükkanını açıp, akşam olunca Suriye’ye geri dönüyor Fazıl Say konserine ''Utanıyorum, rezillik'' diyerek başladı Polisler öğrenince şoke oldu! Kadın kılığına girip...