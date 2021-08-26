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  4. Ermenistan'da parlamento karıştı! Milletvekiline su şişesi fırlatıldı

Ermenistan'da parlamento karıştı! Milletvekiline su şişesi fırlatıldı

Ermenistan'da iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi Milletvekili Hayk Sarkisyan parlamentoda yaptığı konuşmasında, eski Savunma Bakanı Seyran Ohanyan'ı "hainlikle" suçladı.

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