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  3. 11 Ekim 2020 15:30

Ermenistan'ın masum sivilleri vurduğu anlar kamerada

Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Video Galeri
Kaftancıoğlu'dan Hakan Bayrakçı'ya: Kürekle ağzının ortasına vurmuştum!
Kaftancıoğlu'dan Hakan Bayrakçı'ya: Kürekle ağzının ortasına vurmuştum!
Video Galeri
Pendik'te trafikte silah gösteren maganda kamerada
Pendik'te trafikte silah gösteren maganda kamerada
Video Galeri
Güpegündüz kız kaçırdılar! Dehşet anları kamerada
Güpegündüz kız kaçırdılar! Dehşet anları kamerada
Video Galeri
Hatay'daki yangında korkunç detay: ''Gel gel burada şenlik var!''
Hatay'daki yangında korkunç detay: ''Gel gel burada şenlik var!''
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KKTC sandık başında!
KKTC sandık başında!
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Saldırı gece boyu devam etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Saldırı gece boyu devam etti
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