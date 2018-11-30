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  3. 30 Kasım 2018 13:45

"Eroin için para lazımdı " dedi, bir kadını böyle gasp etti

İstanbul Tuzla’da eroin bağımlısı şahıs, bir kadına bıçak çekerek aracını gasp etti. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahıs, "Eroin için para lazımdı o nedenle yaptım" dedi. Yaşanan dehşet anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Tuzla’da 21 Kasım 2018 günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, A.K. isimli kadın bir marketten alışveriş yaparak otomobiline bindi....

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