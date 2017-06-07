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  3. 07 Haziran 2017 14:45

Erol Simavi mezarı başında anıldı

Hürriyet gazetesinin önceki sahiplerinden Erol Simavi, ölümünün 2. yılında Kanlıca'daki mezarı başında anıldı.

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