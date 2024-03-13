  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Eros'un katiline tutuklama talebi! Adliyede izdiham çıktı

Eros'un katiline tutuklama talebi! Adliyede izdiham çıktı

İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros isimli kediyi asansörde tekmeleyerek öldüren İ.K.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya akın eden hayvanseverler adeta izdihama neden oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da genç kadına ''nişanlı'' dayağı! Dehşet anları kamerada
İstanbul'da genç kadına ''nişanlı'' dayağı! Dehşet anları kamerada
Çanakkale'de dev hortum kamerada
Çanakkale'de dev hortum kamerada
Denizi olmayan ilimizde 6 bin ton balık üretildi
Denizi olmayan ilimizde 6 bin ton balık üretildi
İstanbul'da yine motosikletli saldırı! İş yerine kurşun yağdırdılar
İstanbul'da yine motosikletli saldırı! İş yerine kurşun yağdırdılar
Çin’de restoranda patlama: Ölü ve yaralılar var
Çin’de restoranda patlama: Ölü ve yaralılar var
YRP'den 100 ilçe pazarlığı iddiaları için AK Parti'ye rest
YRP'den 100 ilçe pazarlığı iddiaları için AK Parti'ye rest
5 yıldızlı otelde korkutan yangın
5 yıldızlı otelde korkutan yangın
Tom Hanks'in filmi gerçek oldu: İstanbul Havalimanı onun evi oldu
Tom Hanks'in filmi gerçek oldu: İstanbul Havalimanı onun evi oldu
Cinsel istismar zanlısı beraat etti, 3 genç kız isyan etti
Cinsel istismar zanlısı beraat etti, 3 genç kız isyan etti