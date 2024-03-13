Eros'un katiline tutuklama talebi! Adliyede izdiham çıktı

İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros isimli kediyi asansörde tekmeleyerek öldüren İ.K.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya akın eden hayvanseverler adeta izdihama neden oldu.

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