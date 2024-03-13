Anasayfa Video Galeriler Gündem Eros'un katiline tutuklama talebi! Adliyede izdiham çıktı Eros'un katiline tutuklama talebi! Adliyede izdiham çıktı 13 Mart 2024 Çarşamba Saat: 14:26 İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros isimli kediyi asansörde tekmeleyerek öldüren İ.K.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya akın eden hayvanseverler adeta izdihama neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f18d4c3c5504d34b0b7f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da genç kadına ''nişanlı'' dayağı! Dehşet anları kamerada Çanakkale'de dev hortum kamerada Denizi olmayan ilimizde 6 bin ton balık üretildi İstanbul'da yine motosikletli saldırı! İş yerine kurşun yağdırdılar Çin’de restoranda patlama: Ölü ve yaralılar var YRP'den 100 ilçe pazarlığı iddiaları için AK Parti'ye rest 5 yıldızlı otelde korkutan yangın Tom Hanks'in filmi gerçek oldu: İstanbul Havalimanı onun evi oldu Cinsel istismar zanlısı beraat etti, 3 genç kız isyan etti