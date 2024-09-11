Anasayfa Video Galeriler Gündem Erşan Kuneri 2'nin yayın tarihi belli oldu, ilk fragman geldi Erşan Kuneri 2'nin yayın tarihi belli oldu, ilk fragman geldi 11 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 12:01 Güncelleme: 11 Eylül 2024 Çarşamba 12:01 Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin ikinci sezonu için tarih belli oldu. İlk fragman da geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e15c4d0165c2854100de43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1 yaşında geçirdiği çocuk felci onu durduramadı: 44 yaşındaki yaşam enerjisi hayran bıraktı Günlüğü 1.200 TL'ye çalışacak kişi bulamıyor Anaokulunda biri boksör iki kardeşten öğretmene saldırı Markete akülü sandalye ile gelip, çalıp kaçtı Hem ehliyetsiz hem de alkollü sürücüden polise saç baş yoldurttu Bekçi, eşini boğazından bıçakladı Yaşlı kadından doktora elektrikli çaydanlıkla öldüresiye darp 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Anne tutuklandı Hatay’da büyük orman yangını