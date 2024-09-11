Erşan Kuneri 2'nin yayın tarihi belli oldu, ilk fragman geldi

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin ikinci sezonu için tarih belli oldu. İlk fragman da geldi.

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