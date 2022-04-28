Anasayfa Video Galeriler Gündem Ersan Şen ile Cem Kaya canlı yayında birbirine girdi Ersan Şen ile Cem Kaya canlı yayında birbirine girdi 28 Nisan 2022 Perşembe Saat: 08:10 Dün akşam yayınlanan bir canlı yayına katılan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Cem Kaya canlı yayında birbirine girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626a21bc3986b6237a199313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul’da hücre evine baskın! Bayramı kana bulayacaklardı Bakan Nureddin Nebati alkış alamayınca... Muğla'da metan gazı faciası! 4 ölü Murat Boz’un terli havlusu için birbirlerine girdiler Mustafa Sarıgül'ün kamera arkası görüntüleri paylaşıldı Akşener, ''Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet'' sloganı ile karşılandı AK Parti'nin kurucusu canlı yayında bombaladı: ''Fakire din iman Saray'a han hamam'' Yazın habercisi Fedon denize düştü Bayram tatiliniz ''yalan'' olabilir