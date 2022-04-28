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Ersan Şen ile Cem Kaya canlı yayında birbirine girdi

Dün akşam yayınlanan bir canlı yayına katılan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Cem Kaya canlı yayında birbirine girdi.

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