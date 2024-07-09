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Ersan Şen'den canlı yayında Eylem Tok itirafı

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Ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen’in TV 100 ekranlarında katıldığı canlı yayında Eylem Tok ile ilgili yaptığı "pişmanım" itirafıyla yayına damgasını vurdu.

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