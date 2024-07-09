Anasayfa Video Galeriler Gündem Ersan Şen'den canlı yayında Eylem Tok itirafı Ersan Şen'den canlı yayında Eylem Tok itirafı 09 Temmuz 2024 Salı Saat: 09:11 Güncelleme: 09 Temmuz 2024 Salı 09:11 Ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen’in TV 100 ekranlarında katıldığı canlı yayında Eylem Tok ile ilgili yaptığı "pişmanım" itirafıyla yayına damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668cd490aa23ea7f510dc833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van'da sel: Evler sular altına kaldı 19 ilde operasyon: Onlarca gözaltı var Kadınlar plajı karıştı: 8 kadın bir olup kadın görevliyi hastanelik etti Tekel bayisinde tüfekli müşteri paniği Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi Türkiye’nin yerli uydusu Türksat 6A uzayda, ilk sinyal geldi Kılıçdaroğlu geri döndü: ''Sitemim var'' Ankara'da orman yangını: Alevler bir köyü sardı