Ersan Şen'den Cem Küçük'e canlı yayında soğuk duş: ''Oh oh çekiyordun, hadi çeksene yine!''

Habertürk ekranlarındaki canlı yayında Prof. Dr. Ersan Şen, AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Cem Küçük'e verdiği "Oh oh çekiyordun yaldır yaldır, hadi çeksene yine" yanıtı ile olay oldu.

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