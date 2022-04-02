Anasayfa Video Galeriler Gündem Ersan Şen'den Cem Küçük'e canlı yayında soğuk duş: ''Oh oh çekiyordun, hadi çeksene yine!'' Ersan Şen'den Cem Küçük'e canlı yayında soğuk duş: ''Oh oh çekiyordun, hadi çeksene yine!'' 02 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 09:45 Habertürk ekranlarındaki canlı yayında Prof. Dr. Ersan Şen, AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Cem Küçük'e verdiği "Oh oh çekiyordun yaldır yaldır, hadi çeksene yine" yanıtı ile olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6247f101936c3a758a4cce13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar İmamoğlu 'ndan Erdoğan'ın semtinde gövde gösterisi Komedi filmi gibi ama değil... Hırsızlar pişti oldu... Ünlü oyuncu trafiği birbirine kattı; İETT şoförüne saldırdı AK Partili Belediye Başkanı baltayı fena taşa vurdu! Belediyedeki akrabaları say say bitmedi Şoförden yolculara trip: Şoförden olmayanlar insin aşağıya Şarkıcı Kurtuluş Kuş tecavüz iddiaları için sessizliğini bozdu Gülşen sahnede Twerk yaptı konser alanı yıkıldı ''Ramazan ayını karşılıyoruz'' deyip paylaştı, tepkiler çığ oldu