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Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'na ''Bunun bedelini ödeyecek''

Canlı yayında 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını değerlendiren hukukçu Ersan Şen, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı yorumla gündem oldu.

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