Anasayfa Video Galeriler Gündem Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'na ''Bunun bedelini ödeyecek'' Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'na ''Bunun bedelini ödeyecek'' 16 Mayıs 2023 Salı Saat: 07:55 Canlı yayında 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını değerlendiren hukukçu Ersan Şen, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı yorumla gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64630cb728eea67bea258ee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kızılay eski başkanı Kerem Kınık: ''Bye bye happiness'' Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: ''1 yıl içinde teslim edeceğiz'' Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! Masaya vura vura konuştu Meclise giren Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na destek Selçuk Bayraktar'dan seçim sonrası ilk açıklama Devlet hastanesinde yangın paniği YSK Başkanı son oy oranlarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Birinci turda biteceğine inanıyoruz'' YSK Başkanı Yener son sonuçları açıkladı