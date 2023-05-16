Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'na ''Bunun bedelini ödeyecek''

Canlı yayında 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını değerlendiren hukukçu Ersan Şen, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı yorumla gündem oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64630cb728eea67bea258ee3" allowfullscreen></iframe>