Anasayfa Video Galeriler Gündem Ersin Düzen'in yeni kanalı belli oldu Ersin Düzen'in yeni kanalı belli oldu 30 Temmuz 2024 Salı Saat: 13:56 Spor medyasının ünlü ismi Ersin Düzen'in yeni yayın dönemindeki adresi belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a8c6f65b29491962004533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kenan Işık'a gözyaşlarıyla veda İstanbul'da peş peşe 2 hortum çıktı Memleketine gelen gurbetçi kabusu yaşadı İstanbul sokaklarında rüşvet çetesi alarmı: ''Bu bir ihbardır sokak hakkı istiyorlar'' İstanbul'da yabancı uyruklu kadına iğrenç taciz girişimi İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası: ''Haram zıkkım olsun'' İzmir'de makilik yangını ''Eşin Atatürk'e hakaret etti'' dedi, sokak ortasında öldürdü Bir ülke felaketi yaşıyor: Onlarca ölü var