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Ersin Korkut'tan tepki çeken sözler: ''Amed bizim başkentimiz''

Ünlü oyuncu Ersin Korkut'un ''Diyarbakır, Amed, bizim başkentimiz'' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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