Anasayfa Video Galeriler Gündem Ersin Korkut'tan tepki çeken sözler: ''Amed bizim başkentimiz'' Ersin Korkut'tan tepki çeken sözler: ''Amed bizim başkentimiz'' 09 Nisan 2021 Cuma Saat: 18:10 Ünlü oyuncu Ersin Korkut'un ''Diyarbakır, Amed, bizim başkentimiz'' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60706e7bb059ba694b7cf883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 PKK'lı terörist daha öldürüldü 4 gözle beklediğimiz yerli koronavirüs aşısında beklenen haber geldi Kan donduran aile cinayetinde yeni gelişme Sosyal medya fenomenine ölüm tehdidi: ''Tecavüz edip parçalarını ormana atacağız'' Sıfır kilometre aracı hasarlı çıkınca Türkiye’yi bu yazıyla dolaştı! Minibüse çarpan cipin takla atma anı kamerada Markette filmleri aratmayan soygun girişimi İzmir'de askeri eğitim uçağı denize düştü! ''Pes'' dedirten ''ölümüne'' sahtekarlık! Testi pozitif çıkanlar sokakta böyle geziyor!