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Erzincan-Sivas karayolunda heyelan

Erzincan-Sivas karayolunda heyelan meydana geldi. Karayolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, karayolları ve sağlık ekibi gönderildi.

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