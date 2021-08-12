Anasayfa Video Galeriler Gündem Erzincan-Sivas karayolunda heyelan Erzincan-Sivas karayolunda heyelan 12 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 23:00 Erzincan-Sivas karayolunda heyelan meydana geldi. Karayolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, karayolları ve sağlık ekibi gönderildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61157ddcfde60511ca653807" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mülteci tartışmaları devam ederken... Sınır hattında son durum böyle görüntülendi İstanbul'da vahşet! Kafası kesilerek öldürüldü Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı resmen açıkladı Bursa'da palet fabrikası küle döndü İETT otobüsü alev alev yandı Kılıçdaroğlu: Afganistan'dan sürü halinde geliyorlar Asansör ile tavan arasına sıkışan bebek hayatını kaybetti Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şimdi de bu paylaşımı ile gündemde Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! Emirhan Yalçın'ı öldüren Yahya Abdo'nun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler