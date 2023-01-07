Anasayfa Video Galeriler Gündem Erzincan ve Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisi artırdı Erzincan ve Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisi artırdı 07 Ocak 2023 Cumartesi Saat: 09:40 Güncelleme: 07 Ocak 2023 Cumartesi 09:40 Erzincan ve Bayburt’un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Uzun süredir yağış bekleyen çocuklar karın tadını poşetlerle rampa aşağı kayarak çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b913d83ba3da70172bc9e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı'daki iddialar kan dondurmuştu; Sinan S. gözaltında! Market sapığı kamerada! İğrenç taciz! O illerimiz yeni güne karlar altında uyandı! Elazığın merkezine mevsimin ilk karı yağdı Yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı Konserde taciz anı kamerada Sabiha Gökçen Havaalanı'nda tavşan kazası Sibirya soğukları o şehrimizi esir aldı! Göl bile dondu Kılıçdaroğlu: ''İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyiz''