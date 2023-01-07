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  4. Erzincan ve Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisi artırdı

Erzincan ve Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisi artırdı

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Erzincan ve Bayburt’un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Uzun süredir yağış bekleyen çocuklar karın tadını poşetlerle rampa aşağı kayarak çıkardı.

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