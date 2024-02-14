Anasayfa Video Galeriler Gündem Erzincan'da 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi Erzincan'da 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi 14 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 10:40 Güncelleme: 14 Şubat 2024 Çarşamba 10:40 Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında liç alanında istiflenen tonlarca toprak kaydı. 9 işçiye ulaşılamazken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Heyelan bölgesi havadan böyle görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cc6e7d7805eb0838042523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şoke eden olay! Babasının mezarını çekiçle parçaladı Samsun'da PUBG intiharı: 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu Antalya'da kabus! Vatandaş evinde boğulma tehlikesi atlattı Maden sahası toprak kaymasından önce böyle görüntülendi Erzincan’da maden sahasında toprak kayması Mustafa Sarıgül Erzincan'da: Bu toprak benim canlarımı versin Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında kalanlar var Osmanlı'dan yadigar... 6 asırlık Haliç Tersanesi yıllara meydana okuyor Antalya’nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi