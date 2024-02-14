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  4. Erzincan'da 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi

Erzincan'da 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi

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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında liç alanında istiflenen tonlarca toprak kaydı. 9 işçiye ulaşılamazken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Heyelan bölgesi havadan böyle görüntülendi.

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