Anasayfa Video Galeriler Gündem Erzincan’da fırtına sonrası oluşan hortum çatıları uçurdu Erzincan’da fırtına sonrası oluşan hortum çatıları uçurdu 16 Mart 2023 Perşembe Saat: 12:55 Güncelleme: 16 Mart 2023 Perşembe 12:55 Erzincan’da etkili olan yağış ve fırtınanın ardından hortum oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6412e78e8a0e6649532e5fd7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesinde yıkılan binalarda dere kumu kullanılmış Depremin üzerinden 39 gün geçti... İşte Hatay'ın son hali Ağır hasarlı evden 38 gün sonra bir mucize çıktı Yer bilimci Dr. Sümer o fay hattı için uyardı: ''7.8 ve üzeri deprem olabilir'' Karadeniz'de korkutan manzara! Kahverengiye döndü Deprem korkusu sonrası İstanbullunun yeni rotası burası oldu Depremzedelerin anıları artık bu şekilde yaşayacak MAK Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken ayrıntı: ''Fark yüzde 5'' İstanbul’da baltalı dehşet! 7 yaralı, 11 gözaltı var