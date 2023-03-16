  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erzincan’da fırtına sonrası oluşan hortum çatıları uçurdu

Erzincan’da fırtına sonrası oluşan hortum çatıları uçurdu

Güncelleme:

Erzincan’da etkili olan yağış ve fırtınanın ardından hortum oluştu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Deprem bölgesinde yıkılan binalarda dere kumu kullanılmış
Depremin üzerinden 39 gün geçti... İşte Hatay'ın son hali
Ağır hasarlı evden 38 gün sonra bir mucize çıktı
Yer bilimci Dr. Sümer o fay hattı için uyardı: ''7.8 ve üzeri deprem olabilir''
Karadeniz'de korkutan manzara! Kahverengiye döndü
Deprem korkusu sonrası İstanbullunun yeni rotası burası oldu
Depremzedelerin anıları artık bu şekilde yaşayacak
MAK Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken ayrıntı: ''Fark yüzde 5''
İstanbul’da baltalı dehşet! 7 yaralı, 11 gözaltı var