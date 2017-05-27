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  3. 27 Mayıs 2017 18:15

Erzincanda IAAF Çocuk Atletizmi semineri

IAFF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz, IAFF sertifikalarının halk eğitim merkezlerinde ücret karşılığı 320 saat kurs verebilmelerine imkan tanıdığını belirtti.

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Ankarada sağanak yolları göle çevirdi
Ankarada sağanak yolları göle çevirdi
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Ağaçların dansı, izleyenleri büyülüyor
Ağaçların dansı, izleyenleri büyülüyor
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Çocuklar tekne orucunu açtılar
Çocuklar tekne orucunu açtılar
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Tarsusta 7 ay önce başlayan kazı gizemini koruyor
Tarsusta 7 ay önce başlayan kazı gizemini koruyor
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Polis noktasındaki kaza kamerada
Polis noktasındaki kaza kamerada
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Eski eşinin evini yakmaya çalışan koca, bu kez eski kayınbiraderini vurdu
Eski eşinin evini yakmaya çalışan koca, bu kez eski kayınbiraderini vurdu