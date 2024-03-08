Anasayfa Video Galeriler Gündem Erzincan’da sıcak su dolu küvetle kar kayağı çılgınlığı Erzincan’da sıcak su dolu küvetle kar kayağı çılgınlığı 08 Mart 2024 Cuma Saat: 13:26 Güncelleme: 08 Mart 2024 Cuma 13:26 Erzincan’da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin pistinde yapılan içi sıcak su dolu küvetlerle yapılan sıra dışı kayak ilginç görüntüler oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65eae7b96a6f82b7ae091673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremlerle sarsılan Gemlik Körfezi'nde dikkat çeken anlar Federasyon Başkanı Eda Erdem'i övmek isterken batırdı: ''Adam gibi adamdır'' Faciadan dönüldü, uçağın tekerleği arabaların üstüne düştü Sahte altın tuzağıyla 1,3 milyon TL'lik vurgun Suriyelilerin evindeki boks torbasından çıkanlar şoke etti! Antalya'da dev hortum kamerada! PKK'ya ağır darbe: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Ayşen usta erkek mesleği denen iki işi de tek başına yapıyor Mart karı hayatı felç etti; 78 yerleşim yeri ulaşıma kapandı