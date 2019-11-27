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  3. 27 Kasım 2019 11:25

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

İzmir'den Ağrı'ya doğru yola çıkan yolcu otobüsü Erzincan'da devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 8 kişi yaralandı.

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