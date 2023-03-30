Anasayfa Video Galeriler Gündem Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı 30 Mart 2023 Perşembe Saat: 09:40 Güncelleme: 30 Mart 2023 Perşembe 09:40 - Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda şarampole devrilen yolcu otobüsünde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64252ed9d8f6d2271a40c363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yol kenarındaki afişleri gören dönüp bir kez daha baktı İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada Sadece 1 TL'ye alıp, Avrupa'ya 1.050 TL'ye satıyor... Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı Deniz taştı; İskenderun bir kez daha sular altında kaldı Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi ''Hizbullahçıyız, Erdoğan'a dokunurlarsa kafalarını keseriz'' demişti, yeni video geldi Can Ataklı ağzını bozdu, Muharrem İnce'ye demediğini bırakmadı Adnan Oktar sorusu Erbakan'ı kızdırdı