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  4. Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

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- Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda şarampole devrilen yolcu otobüsünde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu yaralandı.

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