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Erzurum buz kesti

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Erzurum’da kar yağışı sonrası soğuk ve dondurucu günler yaşanmaya başladı. Şehir merkezinde sabah saatlerinde termometreler eksi 17’yi gösterirken, eksi 20,6 derece ile Tekman ilçesi en soğuk yerleşim yeri olarak kaydedildi.

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