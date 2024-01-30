Anasayfa Video Galeriler Gündem Erzurum buz kesti Erzurum buz kesti 30 Ocak 2024 Salı Saat: 11:50 Güncelleme: 30 Ocak 2024 Salı 11:50 Erzurum’da kar yağışı sonrası soğuk ve dondurucu günler yaşanmaya başladı. Şehir merkezinde sabah saatlerinde termometreler eksi 17’yi gösterirken, eksi 20,6 derece ile Tekman ilçesi en soğuk yerleşim yeri olarak kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b8b869e4e6aad5ff0946f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksici yolcu almadı, ortalık karıştı! Tokat atılan kadın baygınlık geçirdi E-5'te kamyon devrildi; trafik durdu! CHP'den istifa eden isimden canlı yayında olay sözler: ''Sabahtan beri yalan söylüyorsun'' Erdoğan çok kızacak: YRP, AK Parti ile ''ittifak şartları''nı açıkladı Arda Güler attı, Real Madrid yayınladı İstanbul'da kamyon terörü: Sokaktaki araçlara çarpa çarpa ilerledi Bakan Yerlikaya açıkladı: 7 bin 716 gözaltı var! Yine Esenyurt, yine bir yabancı uyruklu, yine aynı iddia Aile dizisi son kez ekranlarda... Final günü geldi