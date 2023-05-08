Anasayfa Video Galeriler Gündem Erzurum Dernekler Federasyonu'ndan İmamoğlu'na şok suçlama Erzurum Dernekler Federasyonu'ndan İmamoğlu'na şok suçlama 08 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 13:45 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırı sonrası açıklama yapan Erzurum Dernekler Federasyonu, İmamoğlu'nun 'dışarıdan getirdiği bir grupla' kendisine taş attırdığını iddia etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6458d2cc2abe9b04ae2d93d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu sefer şiddet uygulayan kadın, şiddet gören erkekti... Bankayı 101 milyon lira dolandıran şebekeye ikinci dalga operasyon YSK, oy pusulalarını tanıttı 45 bin öğretmen ataması yapıldı Restore edilen Kız Kulesi'nin açılışı için geri sayım Mayıs ayında kar sürprizi! Yüksekliği 5 metreyi buldu Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: ''En büyük devrim!'' Sosyal medya fenomeni Cihan Emre gasp edildi! Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti! Çığlıkları sokağı çınlattı