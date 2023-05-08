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Erzurum Dernekler Federasyonu'ndan İmamoğlu'na şok suçlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırı sonrası açıklama yapan Erzurum Dernekler Federasyonu, İmamoğlu'nun 'dışarıdan getirdiği bir grupla' kendisine taş attırdığını iddia etti.

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