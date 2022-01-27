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Erzurum'da çığ felaketi: 2 kişi kar altında kaldı

Erzurum'un Horasan ilçesinde çığ düşmesi sonucu 2 kişi kar altında kaldı.

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