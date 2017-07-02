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FETÖ OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR: 15 GÖZALTI
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  3. 02 Temmuz 2017 10:15

Erzurumda çocukların tehlikeli oyunu

Erzurum Horasan'da, yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklar Aras Nehri'nin suyunda tehlikeli şekilde serinlemeye çalışıyor.

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Ümraniyede feci kaza! Otobüs eve girdi
Ümraniyede feci kaza! Otobüs eve girdi
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Matbaa mürekkepleri fabrikasında yangın
Matbaa mürekkepleri fabrikasında yangın
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AK Parti Van Milletvekili Aydından Ahinin yakınlarına taziye ziyareti
AK Parti Van Milletvekili Aydından Ahinin yakınlarına taziye ziyareti
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Sivas olaylarının 24. yıl dönümü
Sivas olaylarının 24. yıl dönümü
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Yine asker, yine zehirlenme
Yine asker, yine zehirlenme
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Taksimde "serin hava" kalabalığı
Taksimde "serin hava" kalabalığı