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  3. 11 Mayıs 2017 22:45

Erzurumda deprem

Erzurum’da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Deprem anı kameraya yansıdı.

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242 tonluk THY uçağını ittiler
242 tonluk THY uçağını ittiler
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Görmez: "Bağdatın yıkılmasından endişe etmiyorum"
Görmez: "Bağdatın yıkılmasından endişe etmiyorum"
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11. Cumhurbaşkanı Gül taziyeleri kabul etti
11. Cumhurbaşkanı Gül taziyeleri kabul etti
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TSKdan terör örgütüne ağır darbe
TSKdan terör örgütüne ağır darbe
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Mardinde 76 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardinde 76 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Yeni doğmuş bebeği poşete koyup sokağa attılar
Yeni doğmuş bebeği poşete koyup sokağa attılar