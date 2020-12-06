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  3. 06 Aralık 2020 15:50

Erzurum'da korkunç olay! 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı

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Torununa şişe fırlatan müşteriyi masayla durdurdu
Torununa şişe fırlatan müşteriyi masayla durdurdu
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Silahlı yaralama şüphelisinin yakınları ile polis arasında arbede
Silahlı yaralama şüphelisinin yakınları ile polis arasında arbede
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İstanbul Küçükçekmece D-100'de TOMA devrildi
İstanbul Küçükçekmece D-100'de TOMA devrildi
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Mustafa Sarıgül: Ben insanım diyen herkesle beraberiz
Mustafa Sarıgül: Ben insanım diyen herkesle beraberiz
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Depreme oyun oynarken yakalandı
Depreme oyun oynarken yakalandı
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Antalya açıklarında şiddetli deprem!
Antalya açıklarında şiddetli deprem!
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