Anasayfa Video Galeriler Gündem Erzurum'da korkutan deprem Erzurum'da korkutan deprem 22 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 14:11 AFAD, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619b7ad1347274733c764c9f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Soylu, konuşmasına gülen CHP'li Özkoç'a patladı İstanbul'da kuraklık kabusu geri döndü Aracıyla kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var! Katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti Hindistan’da sel felaketi: Araçların üzerinde kurtarılmayı beklediler Marmaray'da teknik arıza! Seferler durdu 15 saatlik bekletilme sonrası Türk yolcuların Bulgaristan’a girişine izin verildi