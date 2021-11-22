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Erzurum'da korkutan deprem

AFAD, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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