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  3. 13 Kasım 2020 14:25

Erzurum'da mezarlıkta kış hazırlığı

Erzurum'da kış aylarında hava sıcaklıklarının eksi 35 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 800 mezar kazılarak hazır hale getirildi.

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