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  3. 27 Mayıs 2018 23:00

Erzurum'da ortalık karıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Erzurum'da kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 2'si polis 14 kişi yaralandı.

Bilgin Pro
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