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  3. 29 Temmuz 2017 16:45

Erzurumda rehine krizi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde hasmını pompalı tüfekle rehin alan saldırgan, özel harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

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Antalyada bir gencin ölümüyle ilgili uyuşturucu satıcısı 3 kişi yakalandı
Antalyada bir gencin ölümüyle ilgili uyuşturucu satıcısı 3 kişi yakalandı
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İnternetten tanıştığı kadınları dolandıran suç makinesi adliyeye sevk edildi
İnternetten tanıştığı kadınları dolandıran suç makinesi adliyeye sevk edildi
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Yastıktan düşen 8 aylık bebek öldü
Yastıktan düşen 8 aylık bebek öldü
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Zincirlikuyuda korkunç kaza: 1 ölü
Zincirlikuyuda korkunç kaza: 1 ölü
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Çocuklar tazyikli suyla serinledi
Çocuklar tazyikli suyla serinledi
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Abdülkadir Selvi: ''FETÖ'cü icat etmenin gereği yok''
Abdülkadir Selvi: ''FETÖ'cü icat etmenin gereği yok''
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