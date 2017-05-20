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  3. 20 Mayıs 2017 10:45

Erzurumda şiddetli fırtına evleri yıktı

Erzurum’un Horasan ilçesinde aniden bastıran yağmur ve fırtınada birçok ev yıkılırken, yıkılan evlerdeki eşyaları köylüler kendi imkanları ile çıkarmaya çalıştı.

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Aydın Doğan Vakfı başarılı kız öğrencileri ödüllendirdi
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Nedimeyi yanmaktan böyle kurtardı
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Eşiyle fazla vakit geçirmek için çikolata imalathanesi kurdu
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Nadir Güllüden baklava yemeyin diyen Canan Karataya sert tepki
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Bağcılar'da kadına sopalı saldırı kamerada
Bağcılar'da kadına sopalı saldırı kamerada
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Yaşam mücadelesi veren Enise yardım eli
Yaşam mücadelesi veren Enise yardım eli