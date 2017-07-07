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  3. 07 Temmuz 2017 21:15

Erzurumda silahlı kavga: 1i polis 4 yaralı

Erzurum’da iki gurup arasında meydana gelen silahlı kavgada 1’i polis toplam 4 kişi yaralandı.

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Başbakan Yıldırım, Polatlıda şehit ailelerini ziyaret etti
Başbakan Yıldırım, Polatlıda şehit ailelerini ziyaret etti
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Başbakan Yıldırım yüksek hızlı trenle seyahat etti
Başbakan Yıldırım yüksek hızlı trenle seyahat etti
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Siirtte 1 terörist ve mühimmat ele geçirildi
Siirtte 1 terörist ve mühimmat ele geçirildi
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5 yaşındaki çocuğun babası tarafından dövüldüğü iddiası
5 yaşındaki çocuğun babası tarafından dövüldüğü iddiası
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Yakınlarını kaybeden vatandaşlar hastaneyi birbirine kattı
Yakınlarını kaybeden vatandaşlar hastaneyi birbirine kattı
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İş adamına silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
İş adamına silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı