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  4. Erzurum'da tarihi keşif! Kentsel dönüşümde gün yüzüne çıktı

Erzurum'da tarihi keşif! Kentsel dönüşümde gün yüzüne çıktı

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Erzurum’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında tarih gün yüzüne çıkarıldı.

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