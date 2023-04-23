Anasayfa Video Galeriler Gündem Erzurum'da tarihi keşif! Kentsel dönüşümde gün yüzüne çıktı Erzurum'da tarihi keşif! Kentsel dönüşümde gün yüzüne çıktı 23 Nisan 2023 Pazar Saat: 11:20 Güncelleme: 23 Nisan 2023 Pazar 11:20 Erzurum’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında tarih gün yüzüne çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6444ea50dbc089381250cb23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CNN Türk'te gerilim yükseldi! Zafer Şahin, Murat Gezici ile birbirine girdi AFAD'dan şaşırtan deprem raporu: O ilde aktif fay hattı sayısı 14'e çıktı Tatilciler dönüyor: Kilit kavşak yine kilit! Muğla'da peş peşe deprem Kılıçdaroğlu'na bir saldırı girişimi daha! Bir günde 2 kez saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'ndan tarihi çağrı Kabus gibi kaza kamerada: 12 araç birbirine girdi! Anadolu'nun sırrı burada gizli Rusya yanlışlıkla kendini bombaladı