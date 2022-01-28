Anasayfa Video Galeriler Gündem Erzurum'da üçüncü çığ! Çok sayıda kişi mahsur kaldı Erzurum'da üçüncü çığ! Çok sayıda kişi mahsur kaldı 28 Ocak 2022 Cuma Saat: 13:45 Erzurum Çat-Bingöl karayoluna çığ düşmesi sonucu mahsur kalan çok sayıda vatandaş kurtarılmayı bekliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f3c949e78e9872251da1a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsmet İnönü'nün notu ''Gizli Hazine''den çıktı! 86 yıl sonra bulundu Zincir markette korkutan yangın Rusya'dan Ukrayna açıklaması: ''Savaş olmayacak'' Ece Erken korkunç cinayet sonrası ilk kez görüntülendi Gazeteci yazarı İsmail Çetin: ''Atatürk Peygamber soyundan geliyor'' İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya ''dedikodu'' yanıtı Medipol Başakşehir Salih Uçan'ı açıkladı Esra Erol canlı yayında çılgına döndü Polisten kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı