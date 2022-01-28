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Erzurum'da üçüncü çığ! Çok sayıda kişi mahsur kaldı

Erzurum Çat-Bingöl karayoluna çığ düşmesi sonucu mahsur kalan çok sayıda vatandaş kurtarılmayı bekliyor.

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