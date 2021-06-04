Anasayfa Video Galeriler Gündem Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de satılıyor Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de satılıyor 04 Haziran 2021 Cuma Saat: 19:05 Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden olan Erzurum'daki baraj ve göletlerde üretilen alabalıklar, Karadeniz illerindeki tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ba4f443011347dc6425073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkunç olay: Genç kız boşluğa kendini böyle bıraktı FSM Köprüsü'nde yangın paniği! Trafik durma noktasına geldi Müge Anlı'da ''büyülü sucuk'' iddiası sosyal medyayı salladı İzmir'de vahşet: Birinin başı kesilmiş, diğerleri gömülmüş İstanbul'da inanılmaz görüntüler: Kargalar böyle saldırdı Dünya onu konuşuyor... BBC sunucusu fena yakalandı Silahlı suç örgütüne nefes kesen operasyon: Cephanelik ele geçirildi Marmara'da araştırma yapan bilim insanları şaşkın: Böylesi daha önce görülmedi Bebek pudrasında ''asbest'' tehlikesi... Türkiye'de kullanılıyor mu?