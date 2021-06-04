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Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de satılıyor

Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden olan Erzurum'daki baraj ve göletlerde üretilen alabalıklar, Karadeniz illerindeki tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

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