  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 14 Mayıs 2018 10:30

Erzurum'dan facia gibi kaza: Çok sayıda yaralı

Erzurum'da, otomobille, panelvan tipi aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Bilgin Pro
Video Galeri
İngiltere’de top koşturan Türk yıldızlarla buluştu
İngiltere’de top koşturan Türk yıldızlarla buluştu
Video Galeri
Erzurum’da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Erzurum’da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Video Galeri
Tam 24 terörist !
Tam 24 terörist !
Video Galeri
Kuzey Irak’ta 13 terörist etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak’ta 13 terörist etkisiz hale getirildi
Video Galeri
Göksel hayranlarını coşturdu
Göksel hayranlarını coşturdu
Video Galeri
Pazara gidenler her şeyin ücretsiz olduğunu gördü
Pazara gidenler her şeyin ücretsiz olduğunu gördü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM