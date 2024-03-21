Anasayfa Video Galeriler Gündem Eş katili 2 yıl kaçabildi; son adresi cezaevi oldu Eş katili 2 yıl kaçabildi; son adresi cezaevi oldu 21 Mart 2024 Perşembe Saat: 18:30 Güncelleme: 21 Mart 2024 Perşembe 18:30 Elazığ'da bundan yaklaşık 2 yıl önce oğlunun düğününü basıp, eşini öldürüp, kızını da yaralayan zanlı korkunç olaydan 2 yıl sonra yakalanarak cezaevine konuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fc52a5348c90c59d09c9a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da yerel seçim cinayet Elon Musk'ın Neuralink'i başardı: Düşünce yoluyla satranç oynadı İki çocuğunu öldürüp bu mektubu yazdı Kuzey Marmara Otoyolu’nda faciadan dönüldü Liselilerin okuldaki ''kız arkadaş'' kavgası kanlı bitti Ankara Büyükşehir Belediyesi seçim öncesi kirli elleri ifşa etti 21 ilde dev operasyon: 161 gözaltı Hızlı tren hattı çalışmasında göçük: 2 işçi toprak altında! İstanbul'un göbeğinde silahlı kavga kamerada