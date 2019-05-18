Eş zamanlı olarak, “Kumar ve Tombala Uygulaması” gerçekleştirildi
18 Mayıs 2019 15:05
Eş zamanlı olarak, “Kumar ve Tombala Uygulaması” gerçekleştirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Dairesi Başkanlıklarının koordinesinde; genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala olarak tabir edilen oyunların özellikle Ramazan ayının gelişi ile birlikte kahvehane, kıraathane vb. ile dernek ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde 17.05.2019...