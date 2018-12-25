SON DAKİKA
POLİSLER HASTANEDE DOKTOR VE HASTALARI REHİN ALDI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Aralık 2018 17:25

Esad rejimi güçleri Münbiç’in batısına girdi

Suriye’de rejim güçleri, Münbiç’in batı kırsalındaki Arimah beldesine girdi.Suriye’de Esad güçleri, Münbiç’in batısında bulunan Arimah bölgesine girdi. Bölgedeki terör örgütü PKK/YPG, Armah’ın kontrolünü Esad güçlerine bıraktı.(İHA)

Bilgin Pro
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Kışın ortasında arkasına bile bakmadan terk etti
Kışın ortasında arkasına bile bakmadan terk etti
Video Galeri
Dev tabela yaşlı adamın üzerine düştü
Dev tabela yaşlı adamın üzerine düştü
Video Galeri
15 kişi Taner Tarlacı'yı darp etti
15 kişi Taner Tarlacı'yı darp etti
Video Galeri
Yolcu otobüsünü kaçırıp, yayaların arasına daldı !
Yolcu otobüsünü kaçırıp, yayaların arasına daldı !
Video Galeri
Çobanların zorlu kış mesaisi başlıyor
Çobanların zorlu kış mesaisi başlıyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM