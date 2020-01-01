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  3. 01 Ocak 2020 16:40

Esad rejimi okulu vurdu: Çok sayıda ölü var

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejiminin İdlib'in Sarmin bölgesindeki okula düzenlediği füze saldırısında, 5'i çocuk 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

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