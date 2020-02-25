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  3. 25 Şubat 2020 22:55

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 20 ölü

Esad rejiminin ve Rusya'nın İdlib'in farklı bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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