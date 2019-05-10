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  3. 10 Mayıs 2019 21:30

Esad rejiminin İdlib’e saldırıları devam ediyor: 6 ölü

Esad rejiminin İdlib ve Hama kırsalına düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Esad rejimi ve Rusya’ya ait uçakların İdlib ve Hama arasında bulunan Han Şeyhun ve Kafr Nabl kırsal bölgelerine düzenlediği yoğun saldırılarına devam ediyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi....

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