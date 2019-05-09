Esad Rejimi’nin saldırıları sonucu siviller güvenli bölgelere göç etmeye başladı
09 Mayıs 2019 20:00
Esad Rejimi’nin saldırıları sonucu siviller güvenli bölgelere göç etmeye başladı
Esad Rejimi’nin İdlib kırsalına yoğunlaşan saldırıları sonucu Suriyeli vatandaşların Atme Kampı başta olmak üzere Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göç etmeye başladığı kaydedildi. Esad Rejimi ve Rusya’ya ait kuvvetlerin son dönemlerde İdlib ve Hama kırsalına yoğunlaşan saldırıları sonucu Suriyeli vatandaşlar yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kaldı. Rejimin ve Rus...