  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Şubat 2020 12:10

Esad ve Rusya yine sivilleri katletti

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetti.

Video Galeri
Zabıtaya kızan vatandaş, tüm simitleri satın aldı!
Zabıtaya kızan vatandaş, tüm simitleri satın aldı!
Video Galeri
Yüzde 90'ı tamam! Taksim Camisi böyle görüntülendi
Yüzde 90'ı tamam! Taksim Camisi böyle görüntülendi
Video Galeri
İstanbul'da organ nakli yapan çete çökertildi
İstanbul'da organ nakli yapan çete çökertildi
Video Galeri
Van Gölü kıyısına terk edilen düzensiz göçmenler donma tehlikesi geçirdi
Van Gölü kıyısına terk edilen düzensiz göçmenler donma tehlikesi geçirdi
Video Galeri
Afrin’de 8 sivil daha katledildi!
Afrin’de 8 sivil daha katledildi!
Video Galeri
Esenyurt'ta kadını vurdu; bir süre başında bekleyip kaçtı
Esenyurt'ta kadını vurdu; bir süre başında bekleyip kaçtı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM