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  3. 25 Mayıs 2019 23:15

Esad yine ‘beyaz fosfor’ ile saldırdı

Esad rejimine ait kuvvetler Suriye’nin İdlib kentine kullanımı yasak "beyaz fosfor" bombasıyla saldırdı. Esad rejimine ait kuvvetler Suriye’nin İdlib kentinin Han Şeyhun bölgesine kullanımı yasak "beyaz fosfor" bombasıyla saldırdı. (İHA)

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