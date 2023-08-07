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Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk

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İç savaşın bittiği, hayatın normale dönmeye başladığı Suriye'de, Suriye lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın bir fabrika ziyaretinden dikkat çeken görüntüler yayınlandı.

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