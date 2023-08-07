Anasayfa Video Galeriler Gündem Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk 07 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 12:55 Güncelleme: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 12:55 İç savaşın bittiği, hayatın normale dönmeye başladığı Suriye'de, Suriye lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın bir fabrika ziyaretinden dikkat çeken görüntüler yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d0bf88763be014fb019c93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı Ev sahibinden kiracısına ''yok artık'' dedirten tuzak Vietnam'da bir Türk vatandaşı sokak ortasında katledildi Çanakkale Zaferi'nin o fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Güpe gündüz akıl almaz hırsızlık anı kamerada Enkaza dönen ilimizdeki deprem konutlarının son hali görüntülendi Burası İstanbul'un su kaynağı Terkos gölü: Sular gitti, tarih çıktı! Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Konserve kutusuna döndü